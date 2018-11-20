逾七成受訪者未聽過慢阻肺病

明日是世界慢阻肺日，為喚起社會對慢阻肺病的關注，推動慢阻肺病，即「慢性阻塞性肺病」的醫療及復康服務發展，香港復康社區復康網絡聯同香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院（港澳分會）在十月至十一月進行問卷調查。相關組織訪問了四百八十五名，年齡介乎三十一歲至五十歲的市民及慢阻肺病患者，發現逾七成受訪市民從沒聽過慢阻肺病。



調查又發現在四十二名慢阻肺病患者中，當中六成六患者曾經吸煙或受二手煙影響。不過，在一百八十一名表示曾有及現有吸煙的受訪者中，不足一半聽過此病。醫生指慢阻肺病無法根治，更可致死，呼籲市民留意慢阻肺病的早期症狀如氣促、缺氧等，以便在病患初期及早求醫。