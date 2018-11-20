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跟小董醫師學輕鬆養生之道

2018-11-20 列印
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　　《頭條日報》讀者對小董博士應該不感陌生，佢逢周二及周三為《頭條日報》撰寫專欄，懸壺濟世多年，精研中醫古方，樂於與讀者分享中藥治療及養生心得。《頭條》今期特別推出好書換購活動，供讀者以優惠價換購小董博士兩本暢銷著作，不容錯過！

兩本好書不容錯過

　　《輕鬆養生》及《輕鬆養生2》分別輯錄了自小董醫師於《頭條日報》撰寫的同名專欄文章，精選眾多都市人關心的健康問題，涵蓋八大常見都市疾病，其中包括五官、關節、皮膚、腫瘤等等，以及保健的方法，助大家輕鬆養生，防患未然。即日起讀者可憑指定印花到星島中心或指定7-Eleven以69折換購，兩書折後均為$68，想獲取小董醫師提供的健康養生秘訣，立即用「頭條Jetso」App攞電子印花及睇換購詳情啦！
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