港府打黃牛 研減內部飛 演出業促維持八成上限

「炒黃牛飛」一浪接一浪，由久石讓音樂會、黃子華棟篤笑、五月天演唱會，門票炒到比天高，市民怨聲載道。政府考慮修訂條例，涵蓋紅館、伊館等康文署場地，逐步下調內部認購門票八成的上限，並考慮實行「實名制」購票。但演出業協會要求維持現行內部認購銷售安排，並批評「實名制」低估操作問題，是擾民做法。



《公共娛樂場所條例》不容許任何人以高於門票本身的價值售賣門票。民政事務局向立法會提交文件，計劃與律政司及執法部門研究，可否修訂《公眾娛樂場所條例》，涵蓋紅館、伊館等政府演出場地。不過，文件指出，只要自由市場有需求，門票轉售圖利活動就不會消失，單靠法律措施打擊黃牛黨，要審慎考慮執法遇到的困難，也會對未能親自購票的觀眾帶來不便，甚至影響贊助商意欲。



或引入實名制



現在紅館、伊館等政府場地，內部認購門票比例上限為八成。文件認為這上限有下調空間，但考慮演出業界對營商環境的憂慮後，當局認為不宜大幅降低，應逐步下調，如達到一定表演場數才設新上限。



文件提出另一個打擊門票炒賣方法，是考慮實施「實名制」，但會涉私隱和執行困難。但文件指，節目主辦機構一般認為抽籤方式牽涉運作複雜，有欠靈活，不符合其銷售策略。



演出業協會發新聞稿回應，要求維持現時的八二銷售安排不變，因為可以為業界提供營運彈性，爭取贊助商支持及提供資源，繼續行業發展，並扶助新人，避免出現青黃不接的情況。貿然改變現時行之有效的安排，整個行業鏈，包括音樂唱片業至演出業，以及文化產業的生計也會受到嚴重傷害。該會又澄清，公眾可直接購買的門票比例並非兩成，實際上高達六成五。



協會對「實名制」持反對意見，指低估了實際操作的問題，也增加洩漏私隱的風險，尤其演唱會涉及龐大人數，對觀眾會造成不便，更令有關方面難以管理秩序，使之變成擾民措施。