陳淑莊呼籲正到場增援的民眾帶來退熱貼、雨衣、洗眼用的藥用鹽水、已充電的外置充電器、口罩等，陳淑莊多次提及「我哋有好多牛奶，唔好再帶牛奶，我哋唔再需要牛奶」，弄得哄堂大笑，陳淑莊亦掩面哭笑不得。
陳在片段中一直主持，呼籲民眾保持冷靜，高度戒備及警惕，亦呼籲示威者叫朋友到場增援，「盡量叫朋友過嚟」，並提供中英全名身份證號碼、緊急聯絡人電話等資料，以待大會提供法律支援。陳淑莊亦帶領民眾呼叫口號「還我人權，我要真普選」、「公民抗命，無畏無懼」、「不要傷害學生，警方撤退，學生無罪」。
邵家臻張秀賢曾上台發聲
陳以揚聲器呼籲「多啲朋友過嚟」，「人愈多，警方愈難採取行動」，並提供如何到達會場的路線，又請示威者「麻煩唔好再擒欄」，告知示威者防暴警察到場戒備並多達六層陣營，警察亦已「舉黃旗」兩次。陳淑莊呼籲市民「有遮舉遮，無遮舉手」，顯示自己手無寸鐵，避免造成不必要的誤會。
第五被告邵家臻曾到台上發聲，稱「今日學生就是對，政府就是錯」。第六被告張秀賢亦曾到台上呼籲民眾「叫多啲朋友出嚟」。陳淑莊又帶領示威者呼叫口號「迫爆添美道」，「迫爆金鐘」。
陳又叫市民不要再帶牛奶、麵包、朱古力等食物到場，但每次提及「牛奶」二字，所有被告都會望向陳淑莊，陳則尷尬地以紙掩面，而全日播片期間陳在片中已累積呼籲市民不要帶「牛奶」到場達數十次。
第七被告鍾耀華於二○一四年九月二十七日晚上六時許在台上指梁振英「龜縮」，更動用警察襲擊手無寸鐵的市民，要求警方釋放所有被捕學生，又指「一齊反抗，權貴便無立足之地」。邵家臻於二○一四年九月二十七日晚上七時許在台上表示，要求釋放所有被捕市民，要求警察公開道歉，並要求梁振英回應罷課及真普選事宜。
邵指佔中運動勝在「信念」及「人數」，並指要「全民抗爭」，亦呼籲市民冷靜並坐下，應該心平氣和地面對挑釁，以創造奇蹟。邵又指佔中運動得到不少學者支持，而佔中創造香港民主歷史，會令全世界對香港另眼相看，又呼籲大家「撐到底」。