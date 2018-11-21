﻿佔中案續審庭上播放影片﻿﻿陳淑莊曾籲民眾逼爆金鐘﻿

佔領行動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人同被控串謀犯公眾妨擾及煽惑他人犯公眾妨擾罪等六罪，案件昨於西九龍裁判法院科技法庭第二天審訊。控方播放錄影片段，預計影片逾十小時，其中顯示一四年九月二十七日的位於添華道的佔中情況，場面墟冚，已剃光頭髮的陳淑莊一直在「大台」以揚聲器呼籲及主持大局，在左胸扣上黃色絲帶的戴耀廷發表「爭取民主、誓不罷休、公民抗命、誓不低頭」，並希望重奪公民廣場「屬於我們的空間」。



陳淑莊呼籲正到場增援的民眾帶來退熱貼、雨衣、洗眼用的藥用鹽水、已充電的外置充電器、口罩等，陳淑莊多次提及「我哋有好多牛奶，唔好再帶牛奶，我哋唔再需要牛奶」，弄得哄堂大笑，陳淑莊亦掩面哭笑不得。



陳在片段中一直主持，呼籲民眾保持冷靜，高度戒備及警惕，亦呼籲示威者叫朋友到場增援，「盡量叫朋友過嚟」，並提供中英全名身份證號碼、緊急聯絡人電話等資料，以待大會提供法律支援。陳淑莊亦帶領民眾呼叫口號「還我人權，我要真普選」、「公民抗命，無畏無懼」、「不要傷害學生，警方撤退，學生無罪」。



邵家臻張秀賢曾上台發聲



陳以揚聲器呼籲「多啲朋友過嚟」，「人愈多，警方愈難採取行動」，並提供如何到達會場的路線，又請示威者「麻煩唔好再擒欄」，告知示威者防暴警察到場戒備並多達六層陣營，警察亦已「舉黃旗」兩次。陳淑莊呼籲市民「有遮舉遮，無遮舉手」，顯示自己手無寸鐵，避免造成不必要的誤會。



第五被告邵家臻曾到台上發聲，稱「今日學生就是對，政府就是錯」。第六被告張秀賢亦曾到台上呼籲民眾「叫多啲朋友出嚟」。陳淑莊又帶領示威者呼叫口號「迫爆添美道」，「迫爆金鐘」。



陳又叫市民不要再帶牛奶、麵包、朱古力等食物到場，但每次提及「牛奶」二字，所有被告都會望向陳淑莊，陳則尷尬地以紙掩面，而全日播片期間陳在片中已累積呼籲市民不要帶「牛奶」到場達數十次。



第七被告鍾耀華於二○一四年九月二十七日晚上六時許在台上指梁振英「龜縮」，更動用警察襲擊手無寸鐵的市民，要求警方釋放所有被捕學生，又指「一齊反抗，權貴便無立足之地」。邵家臻於二○一四年九月二十七日晚上七時許在台上表示，要求釋放所有被捕市民，要求警察公開道歉，並要求梁振英回應罷課及真普選事宜。



邵指佔中運動勝在「信念」及「人數」，並指要「全民抗爭」，亦呼籲市民冷靜並坐下，應該心平氣和地面對挑釁，以創造奇蹟。邵又指佔中運動得到不少學者支持，而佔中創造香港民主歷史，會令全世界對香港另眼相看，又呼籲大家「撐到底」。







