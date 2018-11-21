演唱會增公開票比例鄭中基促當局訂指引

對於當局打擊「黃牛飛」的新措施，明年二月將於紅館開演唱會的歌手鄭中基指，香港沒有實行實名制的相關經驗，無法控制實際效果，他認為當局應該制訂相關指引。他續指，內部售票涉及不少商業因素，需平衡贊助商利益，他又透露今次演唱會公開發售的比例，較上次提升，冀未來可以再增加，又相信一旦當局下調內部認購比例，業界會跟從。



鄺俊宇批評政府「失焦」



民主黨立法會議員鄺俊宇促請政府盡快立法修改《公眾娛樂場所條例》。他認為，當局的建議措施並無新意，指當局文件連一個內部認購的建議下調比例也沒有提出，又批評當局「失焦」，如在文件中指需小心研究修訂《公眾娛樂場所條例》以適用於康文署場地，又在文件中提出多項質疑及保留意見，無決心解決炒賣門票問題。至於其餘數項建議如實名制等，他表示理解在執行上或有困難。



