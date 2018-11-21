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美股中段跌425點

2018-11-21 列印
        受美國零售商Target股價急跌一成一，以及科技股繼續尋底的拖累下，美股連續兩日急跌，杜瓊斯工業指數中段曾跌四百二十五點二八，報二四五九二點；納斯達克指數跌八十五點零九，報六九四五點。匯控美國預託證券報六十四點六六港元，較香港收市跌零點四四元；騰訊美國報二百七十七點五九元，跌四點零一元。

  另外，英倫銀行行長卡尼支持首相文翠珊和歐盟達成的脫歐協議，認為該協議將有助英國順利脫離歐盟。央行官員均重申，投資者不應臆測央行會通過減息，來應對無序脫歐的衝擊。

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