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平機會全球排名倒數十名

2018-11-21 列印
　　國家人權機構全球聯盟連續十八年將香港平等機會委員會（平機會）工作評為C級，是全球一百二十個人權機關之中，排名最後十名的其中之一。

　　平機會主席陳章明昨出席活動時回應指，拒絕評論有關評級，但承認平機會可以做得更好。

  又指平機會面對有限的資源及種種法例的局限，只有權力處理四項反歧視法例的工作，即性別、殘疾、家庭崗位及種族歧視條例，故未能覆蓋所有人權議題，是先天的缺陷。

　　陳又指平機會已不斷與政府商討擴大法例的涵蓋面，以擴大平機會的權力，使其可以更加獨立地處理各類投訴。

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