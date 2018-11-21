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十月整體消費物價按年升2.7%

2018-11-21 列印
　　政府統計處公佈，十月份整體消費物價與一年前同月比較，上升了百分之二點七。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數按年升幅，即基本通脹率為百分之三，較九月份百分之三點一稍低，主要是由於新鮮蔬菜價格和旅遊費用升幅收窄造成。

　　另外，以各類消費物價指數及甲類消費物價指數計，電力、燃氣及水，分別上升了百分之四點一及四點六；食品分別上升百分之三點九及三點八、煙酒分別上升百分之三點五及三點三、住屋分別上升百分之三及四點四；交通則分別上升百分之一點六及一點九。港府預計，未來數月的通脹率或仍有一些輕微的上升壓力。

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