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新款低地台小巴抵港 車迷斥無設計感

2018-11-21 列印
■德國Mercedes-Benz平治Sprinter低地台小巴近日抵港，遭車迷批評沒有設計感。
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　　有指來自德國Mercedes-Benz平治Sprinter低地台小巴近日抵港，更掛上「T牌」在青衣一帶試車。不過有車迷批評「車身好大」，沒有設計感。

　　運輸署今年初宣佈展開「低地台小巴試驗計劃」，在三條醫院線引入低地台小巴，方便輪椅客上落。今次這部Sprinter低地台小巴亦是參與計劃的其中一款，車身顏身與平日的專線小巴無異，同樣是綠頂、淺黃色車身。

　　「縱橫巴士線．BusLanes」在其面書專頁上載新型小巴照片，引來巴士迷留言表示不滿意設計。有人指設計像雪糕車，但車頭更為平及斜。有巴士迷指車身後半段設計隨便，已有人留言指上寬下窄，建議重新設計。

　　科學園本周五將會有關於平治中型及小型巴士展示會，據了解新型小巴會作展示。

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