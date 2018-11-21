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搭扶手電梯墮地 老婦頭部流血

2018-11-21 列印
■老婆婆眼角受傷，送院時清醒。
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　　老婆婆疑差錯腳，從扶手梯墮下受傷。事發昨天下午三時五十分，於黃大仙竹園邨街市內，一名八十八歲、手持拐杖、推着買餸車的姓何老婆婆，打算乘搭扶手電梯由一樓前往地下街市時，期間懷疑差錯腳，失平衡向前墮下，老婆婆頭部流血，倒臥地上，眼角受傷。

　　一名五十四歲姓鄧女途人見狀立即按下緊急掣，煞停扶手梯後並報警求助。警員接報到場，發現老婦清醒，眼角受傷，將她送往伊利沙伯醫院治理。人員經初步調查後，相信事件無可疑。

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