搭扶手電梯墮地 老婦頭部流血

在脫歐草案文本上受到黨內迫宮的英國首相文翠珊，正受到另一打擊，事緣西班牙政府警告，英國和歐盟任何未來貿易關係協議若涵蓋直布羅陀，除非西班牙獲得特別的否決權，否則西班牙不會支持英歐達成的脫歐草案文本。 西班牙外相博雷利周一在歐盟總部布魯塞爾表示，西班牙需要獲得明確保證，美國和歐盟將來的貿易或安全協議，在獲得西班牙同意之前，不適用於直布羅陀。 博雷利強調，英國與歐盟的談判並沒有包含直布羅陀，攸關當地未來的談判要被分開討論。他說：「這點需要釐清，在英國退出歐盟的協議，以及在未來關係的政治宣言中釐清這個問題之前，我們無法給予支持。」 英國在一七〇四年，趁西班牙發生皇位繼承戰爭佔領了...

2018-11-21