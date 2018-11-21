貧窮率創新高 社聯倡引入負入息稅

政府發表有關去年的《香港貧窮情況報告》，指出平均每五個香港人，就有一個屬貧窮。社聯行政總裁蔡海偉認為，是社會警號，建議政府引入負入息稅制度。



蔡海偉昨日出席電台節目時表示，目前香港若沒有推出多項扶貧措施，情況會更差，是社會警號。談到長者貧窮和兒童貧窮的問題，他指出長者貧窮率在政府政策介入後仍超過三成。對於兒童貧窮問題，他認為政府應該研究政策是否足夠，希望政府檢討有關兩歲以下兒童的託兒服務，以及兩歲至六歲的幼童長時間託管服務，協助有需要的家庭。



他建議政府參考外國做法，引入負入息稅制度，貧窮家庭不需要主動申請，當局也會向合資格的低收入家庭發放負入息稅。不過他同時表示明白香港的稅制不同，推行上存在困難。



