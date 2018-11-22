逾六十囚犯密謀作反 懲教飛虎出擊 鎮壓監獄風雲

懲教署荔枝角收押所上演監獄風雲！兩名囚犯疑非法販賣食物及拿取物資收藏，遭紀律檢控後，昨晨聯同另三名囚犯煽動六十多人集體投訴，疑密謀激烈行動，俗稱懲教署飛虎隊的區域應變部隊聯同支援人員近百人，展開三句鐘大鎮壓，大搜囚倉及疑人，將涉事五人隔離調查，所內暫回復平靜。



現場為蝴蝶谷道三號荔枝角收押所，為一所高度設防監獄男性院所，收押未判罪疑犯或上訴人士。消息稱，懲教署規例規定，未判罪疑犯可進食親友攜帶食物，或訂購由承辦商提供的餐食自用，即俗稱的「私家飯」。



非法販賣「私家飯」



懲教人員近月發現，有囚犯將所訂餐食非法轉售給他人圖利，展開監視並制止，疑因此惹起涉事者不滿，更懷疑因此蓄意非法拿取其他囚倉的被鋪收藏作發泄。



昨晨八時許，懲教人員發現兩名囚犯非法藏有其他囚倉物品，作出紀律檢控，有人乘機發難，煽動其他囚犯合共六十六人，在早上十時三十分聯合向署方集體投訴，要求取消對該兩名人士的紀律檢控，並盡快答覆。



院所管方展開監視並收集情報，發現有人非法糾集其他囚犯，乘機鬧事，計劃發動集體對抗，如管方未能答應，將會採取更激烈行動，懲教署評估形勢後，為防事態惡化，部署鎮壓行動。



在昨午二時許，署方調派人手增援，安排身穿全副裝備的區域應變部隊（俗稱懲教飛虎隊）及支援隊伍，以及警衞犬隊合共近百人，浩浩蕩蕩進入荔枝角收押所，封鎖涉事人士囚倉，突擊檢查並搜身。



百人出動 搜倉三句鐘



整個行動歷時三句鐘，至下午五時結束，暫時共查獲五名囚犯，涉嫌煽動其他在囚人士進行非法集結活動。據知，當中包括該兩名遭紀律檢控人士，各人被隔離及接受調查，署方會繼續密切監察情況，隨時有進一步行動。



懲教署發言人稱，荔枝角收押所已回復平靜。發言人強調，為協助在囚人士在安全和有秩序的羈押環境下更生，署方致力打擊院所內任何形式的非法活動。