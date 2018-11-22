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浸大學生宿舍火警 12男女燒傷

2018-11-22 列印
■腳部被燒傷的女生送院治理。
■一名學生面部燒傷。
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  九龍塘浸會大學學生宿舍今晨發生火警，消息稱有學生慶祝生日，期間同學燃點生日蠟燭，有人撥麵粉，懷疑發生粉塵搶火，火警導致十二人燒傷送院，消防正調查起火原因。

疑慶生粉塵搶火惹禍

  現場為浸會大學南座學生宿舍，今晨約一時，警方接報宿舍有單位起火，消防及救護員接報到場，初步證實有十二人受傷，包括八女四男，其中一名傷者臉部燒傷，需要抬床送院，其餘燒傷手腳及臉部，仍然清醒自行步上救護車，傷者由多輛救護車分送廣華及伊利沙伯醫院救治。

  據悉，有學生在宿舍內慶祝生日，不料釀成火警，消防正調查起火原因。
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