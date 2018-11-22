浸大學生宿舍火警 12男女燒傷

疑慶生粉塵搶火惹禍
現場為浸會大學南座學生宿舍，今晨約一時，警方接報宿舍有單位起火，消防及救護員接報到場，初步證實有十二人受傷，包括八女四男，其中一名傷者臉部燒傷，需要抬床送院，其餘燒傷手腳及臉部，仍然清醒自行步上救護車，傷者由多輛救護車分送廣華及伊利沙伯醫院救治。
據悉，有學生在宿舍內慶祝生日，不料釀成火警，消防正調查起火原因。
懲教署荔枝角收押所上演監獄風雲！兩名囚犯疑非法販賣食物及拿取物資收藏，遭紀律檢控後，昨晨聯同另三名囚犯煽動六十多人集體投訴，疑密謀激烈行動，俗稱懲教署飛虎隊的區域應變部隊聯同支援人員近百人，展開三句鐘...
2018-11-22
有傳媒收到台灣苗栗縣名僧開泓法師疑似吸毒和同性性愛片段，台灣刑事局中部打擊犯罪中心到開泓居住的崇佛寺蒐證，竟發現大量性愛用品，包括壯陽藥、肛門鬆弛劑及裝在「大悲咒水」和「藥師咒水」內的潤滑液等，更當場搜出吸毒工具和毒品。 據報道，開泓法師承認吸毒，但未有交代毒品來源。警方依皮膚上瘡疤推斷已染上毒癮一段時間，在其住處搜索發現吸毒工具及十九克安非他命。寺內主持明內法師及紹玄法師等四人亦受牽連，被警方帶走偵訊並要驗尿。兩位法師都表示開泓為人慈悲，認真修行，難以相信他會違法。 除了性愛用品和毒品，警方還發現兩隻USB手指內存有疑似開泓法師與男子的性愛片段，其間更疑似吸毒，而且精神迷...
2018-11-22
電影由馬克甸度 （Mark Dindal）執導，由愛爾康娛樂公司（Alcon Entertainment ）出品，「加菲貓之父」 漫畫家吉姆·戴維斯 （Jim Davis ）則擔任執行製片人。由保羅•卡普蘭（Pual Kaplan） 和馬克•托夫（ Mark Torgove）編劇。 二○○四年，二十世紀霍士公司曾推出真人電影，○六年更推出《加菲貓》續集，兩套電影累積票房達三點四億美元。 《加菲貓》漫畫於一九七八年六月十九日開始連載，一天一篇，從未間斷。曾於全球二千五百七十份報刊中連載，二○○二年更被載入健力士世界紀錄，成為全世界最多報紙連載的漫畫。讀者估計有二點六億。
2018-11-22
據星島地產網報道，二手再錄議價成交個案，美聯首席高級營業經理陸家民表示，屯門疊茵庭1座中層A室，面積376方呎，兩房間隔，議價後以492萬成交，呎價13085元，買家為分支家庭。原業主於15年以400...
2018-11-22
美國最新公佈的經濟數據欠佳，但在科技股反彈推動下，美股連跌兩日後回穩，杜指初段升149點，報24614點，升0.61%；標普五百升19點，升0.7%，報2661點；納指升102點，即1.5%，報701...
2018-11-22
巴黎聖日耳門下周三便要在歐聯出線生死戰主場硬撼利物浦，周二卻收到兩名主力攻擊球星尼馬和基利安麥巴比在國際賽受傷的壞消息。尤幸。兩人經檢查後確認傷患並無大礙不影響出戰紅軍，叫會方鬆一口氣。 尼馬在巴西中立場友戰喀麥隆，甫開賽八分鐘即拉傷右邊腹股溝退下火線，森巴軍團靠入替尼馬的李察利臣一箭定江山小勝1:0。尼馬賽後在社交媒體報平安：「多謝大家關心，傷患問題不大！」 尼馬報平安 麥巴比無恙 麥巴比在法國主場友賽1:0小勝烏拉圭，戰至三十六分鐘觸傷右肩被換走，但在後備席仍跟隊友談笑風生。高盧雄雞教練迪甘斯透露：「他倒地後肩部感到痛楚，但我覺得他的肌肉沒有扭傷或撕裂應無大礙，...
2018-11-22
日本Bridgestone最近在港推出全新Potenza S007A高性能輪胎，《駕駛艙》特派記者William早前飛到意大利羅馬，出席廠方舉行的全球傳媒體驗活動，在試車場全方位測試新胎於乾、濕路面的...
2018-11-22
26歲嘅甜美小花王敏奕（Venus），同曾志偉兒子曾國祥（Derek）拍拖4年一直甜蜜蜜。日前Venus卻惹嚟本地粗口Rapper「火炭麗琪」開名喪插，鬧佢「八婆」，仲被咒生性病。好彩男友Derek高...
2018-11-22
近年黃牛黨猖獗，通宵排隊搶棟篤笑、演唱會門票，瘋狂炒高，惹起不滿。政府經研究後，向立法會提交報告，提出兩大板斧：一是修例規定，降低政府場地演出節目的內部認購門票上限；二是仿效外地推行「實名制」門票。表面上，政府有招在手，其實問題多多，隨時好心做壞事。 現行內部認購門票最高上限為八成，予人印象，只有兩成公開發售，但演出業協會指出，實際上不會用盡，一般只有六成多門票內部認購。實況是，一些不太熱門的表演，內部認購比率更低。內部認購安排不應被妖魔化，要知道門票交贊助商後，可以有效轉交客戶，是重要的銷售渠道之一，過份限制內部認購，只會打擊贊助意欲，甚至更難推票，最先受害是演出業，難以...
2018-11-22
剛周日的三場國際賽預賽，其二為大摩囊括，先有現任馬王「美麗傳承」在馬會一哩錦標刷新全港最佳時間奪標，另有「鷹雄」贏二千米的馬會盃，後駒同樣是刷新紀錄時間。「美麗傳承」是役雖以三個馬位拋離亞軍，但直路上愈跑愈斜的舉動卻極不尋常，希望不是因有甚麼內在毛病。始終此駒今季的表現，確實有更上一層樓之勢，只要健康良好，下月九日衞冕香港一哩冠軍是極具厚望。 談到「美麗傳承」，便不禁令人想起上屆馬王選舉的爭議。選舉前，筆者曾在同行的聚會中及專欄中，表達過馬王須具備的至者風範，終由「美麗傳承」當選正是合個人所願。而今季牠三戰不敗，更證明是實至名歸。 反之「巴基之星」近期又再不願展步，讓不少人...
2018-11-22