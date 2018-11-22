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【潤肺止咳】虎乳靈芝沙參玉竹淮山湯

2018-11-22 列印
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　　天氣轉涼，很容易出現氣管問題，處理不當，就會咳個不停。有blogger 媽媽煲了這個湯給小朋友飲，效果不錯，而且不苦，小朋友易入口。詳情https://goo.gl/4e7TtZ
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