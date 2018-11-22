控方庭上播四小時影片 戴耀廷呼「齊走抗命路」

佔中行動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人同被控串謀犯公眾妨擾及煽惑他人犯公眾妨擾罪等六罪，案件昨於西九龍裁判法院續審訊，控方播放約四個半小時錄影片段，顯示一四年九月二十八日戴耀廷在金鐘添美道宣稱：「學生從來都站在社會抗爭的最前線，讓學生啟動香港最大規模的公民抗命運動」，宣佈「佔領中環正式啟動！」讓在場每位愛香港愛民主的香港人「一齊走依條抗命之路，一齊開始一個新的抗命時代！」亦將投入佔中行動所有資源、義工隊與糾察隊等全力聲援學生。陳健民就呼籲市民 「守多一分鐘，勝利多一分鐘」。



戴耀廷於一四年九月二十七日晚上八時呼籲市民堅守「和平、安全、信任、希望」八字，為爭取公義制定，堅守非暴力革命，為香港民主帶來希望。陳淑莊則向群眾解釋如何到場增援，並呼籲即使警察已用膠盾牌撞人民眾亦應保持心理質素。擔任大台主持的陳淑莊於晚上十時五十五分告知市民，便衣警察曾突襲會場大台，又拔掉音響的電線，希望有義工組成人鏈，以保住大台音響。而有數百名警察進入立法會，數輛警車亦駛入龍匯道，故希望每條防線有最少四層人鏈，民眾應到不同防線增援。



戴耀廷於一四年九月二十八日凌晨一時三十五分上台表示：「學生從來都站在社會抗爭的最前線，讓學生啟動香港最大規模的公民抗命運動」，於凌晨一時三十八分與學聯代表鍾耀華等人一起宣佈「佔領中環正式啟動！」戴耀廷隨後重申要求局方回應兩個訴求，包括撤回人大「八三一」不民主決定，亦要求時任特首梁振英重新交出真正反映香港市民意願的政改報告，否則佔領中環行動將會升級。戴耀廷笑指：「咁大家準備去飲㗎啦喎」，「飲杯！飲杯！飲杯！飲杯！」。



陳健民：堅守非暴力原則



陳健民則帶領群眾高呼「爭取民主，誓不罷休，公民抗命，誓不低頭」後，指出是次啟動佔中事出突然，準備工作並不像預期所想，但希望香港人堅持和平理念，嚴守非暴力的原則，亦不會對反佔中人士作出傷害身體、心靈、財物的行為。陳健民又指，佔中是全香港甚至全世界均注目的事，參與者不應與警方有任何肢體碰撞及言語攻擊，如果被捕時應放開雙手，要展開最高情操，保持和平之心，建立寬容及關心公義的社會。陳健民表示參與者應「用愛心互相支持，戰勝獨裁的政權，以愛與和平守住警方衝擊」，「打贏呢場戰爭，唔係靠拳頭，係靠良知，同埋香港人嘅道德情操」。陳淑莊則稱：「大家努力叫多啲朋友出嚟飲，我哋大排筵席，係咪咁話呀？十萬人一齊飲又如何呀，啱唔啱呀？」，「絕對歡迎市民過嚟一齊飲，大家一齊飲勝！」。



本案九名被告分別為戴耀廷（五十四歲）、陳健民（五十九歲）、朱耀明（七十四歲）、陳淑莊（四十七歲）、邵家臻（四十九歲）、張秀賢（二十四歲）、鍾耀華（二十五歲）、黃浩銘（三十歲）及李永達（六十二歲）。