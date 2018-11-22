控方庭上播四小時影片 戴耀廷呼「齊走抗命路」

戴耀廷於一四年九月二十七日晚上八時呼籲市民堅守「和平、安全、信任、希望」八字，為爭取公義制定，堅守非暴力革命，為香港民主帶來希望。陳淑莊則向群眾解釋如何到場增援，並呼籲即使警察已用膠盾牌撞人民眾亦應保持心理質素。擔任大台主持的陳淑莊於晚上十時五十五分告知市民，便衣警察曾突襲會場大台，又拔掉音響的電線，希望有義工組成人鏈，以保住大台音響。而有數百名警察進入立法會，數輛警車亦駛入龍匯道，故希望每條防線有最少四層人鏈，民眾應到不同防線增援。
戴耀廷於一四年九月二十八日凌晨一時三十五分上台表示：「學生從來都站在社會抗爭的最前線，讓學生啟動香港最大規模的公民抗命運動」，於凌晨一時三十八分與學聯代表鍾耀華等人一起宣佈「佔領中環正式啟動！」戴耀廷隨後重申要求局方回應兩個訴求，包括撤回人大「八三一」不民主決定，亦要求時任特首梁振英重新交出真正反映香港市民意願的政改報告，否則佔領中環行動將會升級。戴耀廷笑指：「咁大家準備去飲㗎啦喎」，「飲杯！飲杯！飲杯！飲杯！」。
陳健民：堅守非暴力原則
陳健民則帶領群眾高呼「爭取民主，誓不罷休，公民抗命，誓不低頭」後，指出是次啟動佔中事出突然，準備工作並不像預期所想，但希望香港人堅持和平理念，嚴守非暴力的原則，亦不會對反佔中人士作出傷害身體、心靈、財物的行為。陳健民又指，佔中是全香港甚至全世界均注目的事，參與者不應與警方有任何肢體碰撞及言語攻擊，如果被捕時應放開雙手，要展開最高情操，保持和平之心，建立寬容及關心公義的社會。陳健民表示參與者應「用愛心互相支持，戰勝獨裁的政權，以愛與和平守住警方衝擊」，「打贏呢場戰爭，唔係靠拳頭，係靠良知，同埋香港人嘅道德情操」。陳淑莊則稱：「大家努力叫多啲朋友出嚟飲，我哋大排筵席，係咪咁話呀？十萬人一齊飲又如何呀，啱唔啱呀？」，「絕對歡迎市民過嚟一齊飲，大家一齊飲勝！」。
本案九名被告分別為戴耀廷（五十四歲）、陳健民（五十九歲）、朱耀明（七十四歲）、陳淑莊（四十七歲）、邵家臻（四十九歲）、張秀賢（二十四歲）、鍾耀華（二十五歲）、黃浩銘（三十歲）及李永達（六十二歲）。