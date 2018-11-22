  • 2018年11月22日 星期四
  • 19º
  • 68%
熱門： 黃牛佔中案九西補選鏞記捐肝

日報新聞 > 港聞

美股中段升139點

2018-11-22 列印
　　美股連跌兩日後，昨日回穩，杜瓊斯工業指數中段升一百三十九點零三，報二四六○四點；納斯達克指數升九十九點六四，報七○○八點。

  滙控美國預託證券報六十五點九一港元，較香港收市升零點六一元；騰訊美國報二百九十點零五元，升零點四五元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd