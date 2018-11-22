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財爺：確認樓市下行或放寬按揭

2018-11-22 列印
　　樓價出現高峰回落之勢，有立法會議員昨日在立法會提出質詢，促請政府因應市況，調整「辣招」。運輸及房屋局長陳帆表示，金管局未能確認樓市進入下行周期前，暫無意取消或「減辣」，以免發出錯誤信息，令樓市再度升溫。

　　至於香港樓價近期略有調整，現階段是否可放寬按揭成數，財政司司長陳茂波表示金管局正密切注意情況，一旦確定樓市進入一個下行情況，當局就會考慮就按揭成數作出適當調整。陳茂波又指，於二○一五年九月底至二○一六年三月的半年間，當時樓市曾調整一成一左右。為應對樓市過熱，港府過去曾推出多輪需求管理措施，包括額外印花稅、買家印花稅、雙倍從價印花稅，以及新住宅印花稅。

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