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醫院睇漏X光片 三病人延誤診治

2018-11-22 列印
威爾斯親王醫院
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　　醫院管理局指，近日發現三間醫院分別發生醫護人員未能適時察覺病人肺部X光片，出現異常陰影狀況，鑑於三宗事件通報時間和發生情形類近，醫管局昨日公佈成立根源分析委員會，一併檢視。三所醫院已分別向家屬交代及道歉，並已作跟進治療。威爾斯親王醫院個案，病人本月入院，但發現去年三月曾求診時X光片已顯示左肺有陰影，其後證實病人患有轉移性肺腫瘤。

  另有病人上月到律敦治醫院求診，檢查後發現肺部有陰影，疑屬惡性腫瘤，瑪麗醫院自二○一六年起安排病人接受恒常肺部X光檢查中，三度未有察覺出現異常陰影。

　　瑪嘉烈醫院個案，本月入院的病人患嚴重肺積水，醫生在積水化驗報告確診病人患有肺癌，其後發現去年二月及今年五月胸腔X光檢查，均顯示右邊肺部有陰影。

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