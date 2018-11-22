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尾纏「鬼網」 江豚擱屍長沙泳灘

2018-11-22 列印
　　大嶼山長沙泳灘昨發現一條接近成年的江豚屍體，是本年第二十七宗江豚擱淺身亡個案，屍身嚴重腐爛，尾部纏有魚網，不排除是遭魚網緊纏，致活動困難而死。警方相信事件無可疑，屍體已交由海洋公園專家運走跟進。

　　昨早八時許，有泳客在大嶼山長沙泳灘準備暢泳，發現一條江豚屍體報警求助。警方到場調查，相信事件無可疑，聯絡漁護署人員及海洋公園專家到場。該條江豚屍體約一點三二米，雄性，屬亞成年；外表已嚴重腐爛，相信是被海浪沖來，並已死去一段時間。

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