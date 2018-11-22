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韓正籲公務員以民為本

2018-11-22 列印
　　公務員事務局局長羅智光率領常任秘書長及部門首長訪問北京，獲中央港澳工作協調小組組長兼副總理韓正接見。韓正讚揚本港公務員務實有為，工作得到市民廣泛認同。

　　羅智光在會後表示，韓正聆聽同事分享工作及面對挑戰等情況，對方亦鼓勵特區官員處事要有智慧及有勇氣，並以民為本。羅智光對韓正給予的肯定感到鼓舞。

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