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餵貓男遭十青年圍毆搶手機

2018-11-22 列印
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　　深水埗石硤尾邨發生毆劫案！一名愛貓男子前晚深夜偕女友人餵流浪貓，女友人因事離開後，突然有約十名青年撲出，涉向他施襲，並將他按在地下拳打腳踢，混亂中眾人涉搶走其手機和眼鏡後逃離現場。警方接報到場將該男子送院治理，現正追緝涉案人士。

　　事發在前晚十一時許，一名二十七歲姓曾男子偕女友人於石硤尾邨美如樓外餵流浪貓，期間女友人一度因事先行離開，只剩男事主獨自一人。未幾，報稱突然有約十名年約二十歲的中國籍男子撲出將其包圍，男事主被按在地上圍毆。混亂期間，男事主稱一部價值約九千元的iPhone8手機跌落地上，被人趁機搶走，也有人趁亂搶去男事主的眼鏡。

　　案件暫列作行劫及傷人案，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，警方現正追緝涉案的十名男子。



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