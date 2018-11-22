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巴士疑撼樹枝 爆玻璃十人濺傷

2018-11-22 列印
　　大埔汀角路昨日發生巴士爆玻璃事件，十人受傷。昨日下午五時許，一輛九巴71K路線雙層巴士沿大埔汀角路往太和方向行駛期間，駛至海寶花園對開時，左邊車身疑撼樹枝，並撞爆玻璃，上層左邊整排玻璃窗爆裂飛濺，十乘客躲避不及而遭玻璃碎片濺中受傷，當中包括一名男童及兩名女童。

　　消防及救護員接報到場後，將傷者送院治理；警方則封鎖現場，正調查事件原因。受傷乘客指，感覺當時巴士太貼近路面，巴士車長在樹枝掃爆第二個車窗時已即時停車，懷疑是因車窗受壓令整排玻璃窗爆裂飛濺。

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