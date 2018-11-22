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襲擊印傭入獄女事主 被頒絕對扺押令

2018-11-22 列印
　　三年前襲擊印傭Erwiana被判入獄六年的女僱主羅允彤，早前因不滿法律援助署拒絕其申請而提出上訴，後來不但被判敗訴，更曾一度欠下對方巨額訟費。今年六月羅被高院聆案官頒下絕對扺押令，將她的物業抵押。羅又透過律師申請上訴要求推翻這絕對扺押令。有關申請昨在高等法院被駁回。

　　法官認為羅並無合理理由再押後案件，既然羅已出獄，她應有充裕時間與代表律師商討指引。法官判羅敗訴，羅需接受其物業的絕對扺押令之餘，亦需向法援署支付昨日聆訊的訟費。

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