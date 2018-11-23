買港漁船掩飾 大肆潛挖 內地「水鬼」狂撈港海產

內地漁民大舉進軍本港水域，濫挖海牀撈捕海產，倒賣內地！近期內地漁民透過收購本港漁船，聘任港人充當船主，向當局申請輸入內地漁工，派他們潛入海牀撈捕海產圖利。本報直擊內地「水鬼」在西貢水域瘋狂挖掘，本地居民和漁民斥責「大小通吃」：「挖晒返內地，香港人無得食啦！」



本港水域海產豐富，吸引內地人來港撈捕，西貢一帶是重災區。記者根據線報，在滘西洲滘西漁民村岸邊守候，直擊內地「潛挖兵團」瘋狂挖掘過程。



載有三人、船上刻有編號的本港註冊快艇，當天中午駛至漁民村對開滘西洲與吊鐘洲之間水域，船家即停船拋錨，兩名穿潛水衣男子戴上防水眼罩，接上有膠管連接艇上氣泵的呼吸氣罩，手持鐵鈎和魚網跳入水中。



兩名俗稱「水鬼」的潛水員，十多分鐘後返回水面，將脹卜卜的魚網交給船家後，再潛入海底挖掘，效率甚高。



懶理村民喝罵續潛挖



視察期間，一名七十多歲婦人走到岸邊，發現快艇後大為憤怒，指多番發現內地漁民到該水域採挖，水退後均見到，貝類海產幾被挖光，大聲喝罵：「走啦！再挖，老人家無得食啦！」船家似乎充耳不聞，待「水鬼」挖掘約半小時後，才慢慢駕船離去。



多名資深漁民透露，本港業界甚少潛挖作業，因此海牀海產資源較內地豐富，近年吸引部份內地人非法駕艇闖港偷挖，部份較富有的內地漁民近期更斥資數百萬元，向香港漁民收購「母子船」，包括漁船及附帶快艇，以月薪二至三萬元聘請港人駕船和充當船主，辦理船隻作業所需手續，再向當局申請聘用內地漁工。



有漁民透露，上百名「水鬼」乘坐約五十艘快艇，長期在全港水域潛捕，再將海產運往深圳南澳或珠海外伶仃島出售，因當地收購價比香港更高，「香港只售幾元一斤的石螺、苦螺，內地可賣二十至三十元。」他怒斥，香港挖海產，全數賣內地，對港人不公平，「大小通吃，螺仔都唔放過，內地人有口福，香港海洋生態就遭殃！」



石螺收購價高 轉售內地



對於內地漁工潛挖海產，漁護署發言人表示，漁民應根據其本地漁船登記證明書上所列出的捕魚方法作業，包括採挖海膽和螺類，否則違反《漁業保護條例》，從一五年至今年七月，該署查獲六宗涉潛捕的違法個案，共檢控十人，當中六名為內地人。



發言人強調，一直致力在本港水域及海岸保護區巡邏，打擊非法捕魚。至於該署與入境處合作實施的「內地過港漁工計劃」，目的是讓內地漁工協助本港漁船船東，在指定魚類批發巿場卸下漁獲，截至今年七月，共為約七百位申請人，發出約四千三百個內地漁工配額。



記者：林思明 李殷



