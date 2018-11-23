﻿點蠟燭潑麵粉釀粉塵爆 ﻿﻿浸大宿舍12男女生燒傷﻿

浸會大學昨凌晨發生粉塵爆炸事故，約二十名學生為本月生日同學慶生時，有人在室內燃點蠟燭，並取出多包麵粉互相掟擲，大量麵粉粒遇火即觸發粉塵爆炸，消防到場時火警已熄滅，十二名男女生被火燒傷，其中一女生一度嚴重。







發生粉塵爆炸意外現場為浸會大學南座偉倫樓學生宿舍，宿舍十二樓有一個多用途活動室。消息稱，昨凌晨約一時，活動室內有約二十名各年級同學，為十一月生日的同學慶生，其間各人除了點蠟燭吹蛋糕慶祝外，有同學疑一時貪玩，拿來約六包麵粉向同學互擲，導致活動室瀰漫大量麵粉微粒。



大部份面部手腳燒傷



各人卻未知危險，當玩至興高采烈時，大量麵粉微粒充斥密室期間，遇燃着未熄的蠟燭，突然引起粉塵爆炸。一聲巨響後，多人受傷驚呼，部份奪門逃生。消防員趕至時，火警已熄滅，共有四男八女，年齡由十八至二十三歲學生燒傷，大部份手腳及面部燒傷。



六輛救護車到場為各傷者急救，為傷者敷上防感染敷料，並用保鮮紙包裹，分別送廣華醫院及伊利沙伯醫院治療，部傷傷者送院時衣服及手腳等仍殘留着白色麵粉。經治療後除五名學生要留醫外，其餘出院，其中一名二十一歲姓陳手腳及面部受傷女生，情況一度嚴重，幸治療後轉為穩定。警方及消防員封鎖現場調查，走廊地上遺下大量粉麵。消防認為火警無可疑。



有同學表示，過去有為同學慶祝生日時互撒麵粉玩耍，但從未發生昨日的爆炸意外及無人受傷。浸大署理校長麥建成向全體師生發電郵，對事件感悲傷和沉痛，會盡力探討事件起因，防止事件重演。校方會向學生及家人給予最大的支持及幫助。



