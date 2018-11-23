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三年前台派對粉塵爆炸 導致15死六港人受傷

2018-11-23 列印
■三年前台灣八仙水上樂園發生的粉塵爆炸導致近五百人死傷。資料圖片
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　　粉塵爆炸意，港人不陌生。三年前台灣發生嚴重粉塵爆炸，近五百人死傷，當中有數名傷者為港人。一五年六月二十七日晚上約九時，台灣新北市八里區八仙水上樂園舉辦「Color Play Asia－彩色派對」，吸引數百名民眾參與，狂歡期間場內大部份參加者沒意識到粉塵遇火會觸發爆炸，當舞台歌手與DJ表演期間，台上與台下民眾不斷撒色粉狂歡，場內一時間瀰漫如煙塵的粉塵，疑因濃度過高及有人點起火種，觸發嚴重粉塵爆炸慘劇。

　　爆炸後，現場尖叫及慘叫聲不斷，眾人爭相逃命，場面混亂。消防員到場救熄火警及救出多名嚴重燒傷的傷者，事件中共有十五人死亡，四百八十四人受傷，當中六名傷者為港人。



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