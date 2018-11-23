﻿密封環境撒麵粉﻿﻿ 遇火種瞬間爆炸﻿

九龍塘浸會大學學生宿舍發生粉塵爆炸，十二名學生受傷，事件因有學生在慶祝生日、懷疑蛋糕蠟燭未熄滅時撒麵粉所導致。有學者指，麵粉會產生劇烈氧化反應，屬易燃多糖化學物質，在密封環境內撒大量麵粉，一旦遇上火種，容易發生爆炸，殺傷力不少。



中大物理學系副教授吳藝林（圓圖）接受本報查詢時表示，在今次事件，學生撒了六包六百克的麵粉，房間內空氣有大量麵粉，高濃度的粉末漂浮在空氣中，令整個空間都極具易燃性，加上房間內有火源，更容易讓粉塵快速連續燃燒，便會瞬間引起粉塵爆炸。吳藝林強調，日常生活中，可燃性粉塵包括穀物、麵粉、糖、奶粉及木屑等，呼籲市民要避免讓粉塵接觸到熱源及火源，例如靜電或高溫等，同時保存粉塵的環境亦要保持通風及控制濃度。他重申，明白學生有時想為氣氛製造效果，但提醒仍要注意安全。



避免污物接觸傷口



若遇到粉塵爆炸，出現大面積的燒傷，應如何緊急處理？皮膚科專科醫生陳厚毅受訪時表示，在救護員未到場前，傷者必先保持鎮定，保持皮膚清潔，避免用污物例如毛巾、飲品等接觸傷口，防止傷口受細菌接觸而感染，盡可能以常溫蒸餾水或自來水沖洗傷口五至十分鐘，令皮膚降溫，建議率先處理重要部位，包括眼睛及臉部，以免因延誤降溫，對燒傷的影響愈大。



近年台灣亦曾發生粉塵爆炸事件，於二○一五年，台灣新北市八仙樂園舉行「彩色派對」，當年主辦單位使用加入食用色素的粟粉作噴灑彩粉之用，結果遇上火種，引發粉塵爆炸，造成十五死、近五百人受傷，當中包括六名香港人。







