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第三批銀色債券 利率調升至三厘

2018-11-23 列印
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　　銀色債券成為長者賺取穩定投資回報的工具。政府推出第三批銀色債券予年滿六十五歲的香港居民認購，目標發行額為三十億港元，債券年期為三年，債券持有人將每六個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，利率下限提高至三厘，不設二手市場。如投資者需要在債券到期前套現，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。

　　第三批銀債由本月二十八日起開始認購，至下月六日截止，並於下月二十七日發行。合資格認購人士可透過二十間配售銀行，或十五間指定證券經紀認購。聯席牽頭行中銀及滙豐豁免認購及持有等相關收費，其他配售銀行手續費為0.15%，但銀行可自行調低或豁免，至於證券經紀則自行釐定經紀費。

　　政府發言人指，發行銀債可以為年長投資者提供具穩定回報的投資產品，並帶動業界開發潛力龐大的銀髮市場，為長者提供更多合適的投資產品。

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