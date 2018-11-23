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﻿多名政商界人士到場弔唁 鍾士元設靈今辦喪禮

2018-11-23 列印
■行政會議首任召集人鍾士元昨於香港殯儀館設靈。
■會場派發一本白色封面的場刊，寫上「永遠懷念鍾士元爵士」。
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        被譽為「政壇教父」、人稱「大Sir」的行政會議首任召集人鍾士元上周三離世，享年一百○一歲，昨日於香港殯儀館設靈，今天進行喪禮及悼念儀式，隨即出殯，不設公祭。國務院港澳辦及特首均有致送花圈悼念。會場派發一本白色封面的場刊，寫上「永遠懷念鍾士元爵士」，刊載鍾士元生平。

        靈堂中間牌匾寫上「德高望重」，正中放有鍾士元的遺照，其兒子基博、女兒莉蓮、多娜花牌置於橫匾之下，並以白色花及蠟燭佈置。多個政商界人士前往弔唁，前律政司司長黃仁龍、前特首曾蔭權的夫人曾鮑笑薇、立法會主席梁君彥、立法會議員盧偉國昨日下午抵達靈堂致哀。

　　靈堂旁邊有花牌，包括來自全國人大常委辦公廳、國務院港澳辦、中聯辦主任王志民、中央統戰部、特首林鄭月娥、前特首董建華夫婦、曾蔭權夫婦、多名特區政府司局長、前全國人大常委范徐麗泰、《基本法》委員會副主任譚惠珠、前副主任梁愛詩、前財政司司長梁錦松等。
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