李永達在一四年九月二十八日下午三時三十五分指揮調動群眾佈防，大叫：「民眾萬歲！人民力量萬歲！大家頂住呀！」李強調：「嗰啲唔諗住公民抗命嘅係唔需要跟我哋行動嘅」。控方再播放同日下午四時許片段，顯示出夏愨道及添美道交界，警方築成鐵馬防守，警方高舉數支黃旗，上面寫道：「警方封鎖線，不得越過」。警察要求民眾盡快離開馬路返回行人路，亦不要超越警方封鎖線。而李永達一直帶領民眾叫喊：「警察開路！開路！開路！⋯…」向群眾稱雖然有被捕風險，但又揮手叫其他人「過晒嚟，全部過晒嚟」。
在警察一直勸退時，民眾開始鼓噪而進，有途人氣沖沖地對警察說：「你唔畀人入去，到時你要拉咪拉囉」。李揮手向後揮動示意民眾向前行，並站上欄杆叫喊「各位同學我哋嚟撐你哋！」
大批民眾突破警方人鏈跨過欄杆，群眾一直跟隨李永達的帶領呼喊：「撐學生！過來，人民力量萬歲！學生萬歲！」李及後宣佈「馬路已經封咗啦！」
李永達呼籲夏愨道及海富中心兩邊群眾走出馬路進行「馬路集會」，建議學生和平坐下「撐學生！唔好走！」，「畀梁振英睇，我哋有成幾十萬人撐學生」，「坐低佔據夏愨道六條行車線」。李又帶領民眾反覆呼喊「梁振英！下台！」，「釋放黃之鋒，釋放周永康，釋放岑敖暉」，並於下午四時二十二分帶着背包離開場地。