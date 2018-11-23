夏愨道六條行車線全被佔據 ﻿李永達率眾佔路﻿﻿喊「大家頂住」﻿

佔中行動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人同被控串謀犯公眾妨擾及煽惑他人犯公眾妨擾罪等六罪，案件昨在西九龍裁判法院續審，控方播放由警方拍攝的一四年九月二十八日影片，大批民眾在夏愨道要求警方開路，被告李永達用揚聲器呼籲並帶領民眾佔領夏愨道全部六條行車線及步往添美道，他大叫：「民眾萬歲！人民力量萬歲！大家頂住呀！」



李永達在一四年九月二十八日下午三時三十五分指揮調動群眾佈防，大叫：「民眾萬歲！人民力量萬歲！大家頂住呀！」李強調：「嗰啲唔諗住公民抗命嘅係唔需要跟我哋行動嘅」。控方再播放同日下午四時許片段，顯示出夏愨道及添美道交界，警方築成鐵馬防守，警方高舉數支黃旗，上面寫道：「警方封鎖線，不得越過」。警察要求民眾盡快離開馬路返回行人路，亦不要超越警方封鎖線。而李永達一直帶領民眾叫喊：「警察開路！開路！開路！⋯…」向群眾稱雖然有被捕風險，但又揮手叫其他人「過晒嚟，全部過晒嚟」。



在警察一直勸退時，民眾開始鼓噪而進，有途人氣沖沖地對警察說：「你唔畀人入去，到時你要拉咪拉囉」。李揮手向後揮動示意民眾向前行，並站上欄杆叫喊「各位同學我哋嚟撐你哋！」



大批民眾突破警方人鏈跨過欄杆，群眾一直跟隨李永達的帶領呼喊：「撐學生！過來，人民力量萬歲！學生萬歲！」李及後宣佈「馬路已經封咗啦！」



李永達呼籲夏愨道及海富中心兩邊群眾走出馬路進行「馬路集會」，建議學生和平坐下「撐學生！唔好走！」，「畀梁振英睇，我哋有成幾十萬人撐學生」，「坐低佔據夏愨道六條行車線」。李又帶領民眾反覆呼喊「梁振英！下台！」，「釋放黃之鋒，釋放周永康，釋放岑敖暉」，並於下午四時二十二分帶着背包離開場地。







