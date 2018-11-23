  • 2018年11月23日 星期五
  • 18º
  • 69%
熱門： 浸大粉塵爆炸劉迺強病逝D＆G明德

日報新聞 > 港聞

﻿曬佛節展示20米觀音唐卡

2018-11-23 列印
■「香港曬佛節」展示高20米的千手千眼觀世音菩薩唐卡。
Previous Next

銅鑼灣維多利亞公園昨日舉行「第七屆香港曬佛節」，今年主題為「勿忘初心，共證菩提」，吸引超過三百名信眾出席。

　　今年有傳統舞獅表演為香港曬佛節開幕，亦首次同場展出兩幅二十米高的巨型唐卡，包括千手千眼觀世音菩薩唐卡，及蓮師八變巨幅唐卡。

　　香港曬佛節創辦人「覺囊派藏哇活佛」阿旺·袞噶丹增嘉措寧波車負責主持祈福活動，其後率領信眾和嘉賓，圍繞蓮師八變巨幅唐卡祈福。

　　阿旺‧袞噶丹增嘉措寧波車表示，今年雖然有超強颱風「山竹」襲港，但並沒造成嚴重傷亡，代表香港是一片福地。他亦指全球氣候正在失衡，香港應防患未然，以抵抗天然災害。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd