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﻿荃灣餃子皮驗出禁用山梨酸

2018-11-23 列印
■被驗出生餃子皮有禁用防腐劑山梨酸的粉麵行。
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        食物安全中心昨日公佈，荃灣一個生餃子皮樣本檢出含有不准添加於有關食物的防腐劑山梨酸。根據《食物內防腐劑規例》，山梨酸不可添加於生餃子皮。中心正跟進事件。食安中心從荃灣街市街民豐粉麵行抽取生餃子樣本進行檢測，結果顯示樣本含百萬分之一零二的山梨酸。

　　中心已知會有關商戶上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。中心正追查有關產品的來源。中心重申，山梨酸屬低毒性，就上述樣本檢出的含量而言，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。

　　食物安全中心發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定，違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。
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