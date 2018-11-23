﻿荃灣餃子皮驗出禁用山梨酸

中國最大網上零售集團京東（JD.com）創辦人劉強東（Richard Liu），涉嫌在美國性侵一名中國女留學生。路透社周三披露案情細節，指受害女留學生供稱當晚劉強東堅持要送她回家，劉強東的女助理曾試圖坐在兩人的中間，但被劉強東警告「別妨礙我」，女助理最終移坐前排座位。 報道指，受害女學生供稱當日晚宴結束後，帶了醉意上了劉強東的私家車，對方堅持要送她回家。當時車上還有劉強東的私人女助理以及司機，女助理初時企圖坐在受害人與劉強東中間，但被劉強東警告「別妨礙我」。女助理坐到前排座位後，劉強東開始對受害人毛手毛腳。女助理其後打開收音機，並折起倒後鏡，假裝沒看到後座情況。 受害人在車...

2018-11-23