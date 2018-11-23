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前民政助理專員被控報假案

2018-11-23 列印
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　　前西貢民政事務助理專員涉向廉署作虛假貪污舉報，誣告其前任上司民政事務專員蕭慕蓮，違反《廉政公署條例》，被控一項向廉署人員作虛假報告罪，被告昨於觀塘法院提堂，辯方要求押後以獲取更多法律意見，主任裁判官錢禮接納申請並押後至下月二十七日，期間被告以原有條件五千元保釋外出，另不可接觸涉案控方證人。

　　五十六歲被告郭仲佳（圖）現為衞生署高級政務主任（緊急應變及資訊處），控罪指他涉嫌於二○一七年十一月二十九日，向廉署人員黎麗芬作出虛假報告，訛稱前任西貢民政事務專員，即其上司曾收受一名項目經理提供的利益，容許他逢星期一及星期三早上缺勤，違反非公務員合約僱員（按月）的僱傭合約條款。



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