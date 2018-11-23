官：「都唔知應該幫你定懲罰你」 ﻿富家子非禮慣犯﻿﻿囚七星期﻿

曾犯有六次非禮罪行的年輕富家子弟，於今年十月先後兩度在巴士及港鐵內，非禮兩名身穿校服女生的大腿和臀部，昨在九龍城裁判法院共被判囚七星期，主任裁判官吳蕙芳直指，「勞教官同感化官都唔收你」、「都唔知應該幫你定懲罰你」，「放監後要做返個似人嘅人」。



吳官對二十三歲被告鍾雋弘語重心長地說，「你再犯落去無意思」，正常人「睇唔到你痛苦，都唔知應該幫你定懲罰你」。吳官表示，「阿仔你返嚟喇，法庭收到你媽媽及姨媽的求情信」，被告稱，覺得難過、內疚，對不起受害人、家人和信任他的朋友，「我一定要改變呢個問題」，現正得到牧師和心理醫生幫助。



辯方求情時指，被告坦白認罪，又已失去讀書機會，但有廚藝學院為他留了位，希望給予他時間在明年九月開學。吳官指，「勞教官同感化官都唔收你」，因被告在公共交通工具犯案、受害人年紀亦小，故案情嚴重，而被告前科甚多，唯一方法是即時監禁，並勸喻被告「唔好因為畀人困住先話知錯，一放出嚟就咩都唔記得」。



巴士上非禮女學生



吳官參考上訴庭指引，即第一次在公共交通工具上干犯非禮罪，一般判監三星期；終以六星期為量刑起點，判處被告合共七星期監禁，並着被告「保重」、「做返個似人嘅人」。



案情指，今年十月九日首名女學生在銅鑼灣希慎廣場外登上新巴上層並坐在被告鄰座後，多次遭被告摸大腿和臀部，事主其後報警；同月廿四日被告又在肩袋掩護下，於一列佐敦往尖沙咀的港鐵上用手搣身旁十五歲穿校服的女學生大腿，事主其後尾隨被告並大叫求助，乘客終制服被告並報警。被告此前已多次犯下非禮案，更早於十三歲首次犯非禮罪，五年間已留有五次案底、犯六項罪，且犯案地點多為公共交通工具上。



