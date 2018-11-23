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等候驗屍報告 ﻿張祺忠涉殺妻﻿﻿押後明年再訊﻿

2018-11-23 列印
■張祺忠繼續還柙。
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　　香港大學副教授張祺忠涉嫌本年八月在其兼任舍監的宿舍住宅內殺害妻子，五天後將遺體「封箱」並放於校內辦公室，死者失蹤後十一天事件才被揭發。控方昨於東區裁判法院申請案件押後至十二個星期獲批。案件將於明年二月十四日再提訊。

　　控罪指，五十三歲曾任香港大學校委會委員和機械工程學系副教授的張祺忠，涉於本年八月十七日在其寓所香港大學偉倫堂頂樓1601室謀殺妻子陳慧文，死者終年五十三歲。

　　控方昨日於東區裁判法院申請將案件押後至十二個星期獲批，案件明年二月十四日再訊。控方預計兩至三個月後才有驗屍報告和基因配對報告。

　　張祺忠羈押下應訊，表現冷靜，聽取法官批准押後遂自行回至羈押房。

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