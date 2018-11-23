﻿安裝5G基建升級保安﻿ 投資﻿億元打造智慧會展﻿

今年參加灣仔香港會議展覽中心活動的人流，超過八百二十萬人流，創下歷史新高，共舉行一千多項活動，包括展覽、大型會議及文娛活動。為應付大量參展商和訪客及跟上科技發展，會展中心董事總經理梅李玉霞女士（Monica）表示，管理團隊以「突破、智創、共享」為奮進目標，花費近一億港元打造「智慧會展中心」，工程包括升級智能樓宇自控系統、安裝5G基建、提升Wi-Fi設施及升級保安系統。Monica指未來五年更會投放十億港元繼續提升會展服務，以鞏固「亞洲最佳」的地位。



為打造「智慧會展」，管理團隊花費三千七百萬港元進行智能樓宇自控系統的升級工程。工程已去年展開，預計兩年後完成。團隊在場內安裝一共六百五十個感應器，以監測溫度、濕度、室內空氣質素 （例如懸浮粒子和二氧化碳）、火警系統、冷氣系統、電梯和扶手電梯等運作。感應器所收集的數據會透過物聯網Internet of Things （IoT） 科技，實時傳送到監控系統，以即時調控。



Monica指，「在客人反映場館太熱或太凍之前，我們已經能透過系統比客人快一步得知場內情況，做即時調節。以前工作人員需親身到場內檢測溫度，再回控制室調節，現時只需在控制室已能即時做到。」



未來五年投放十億元



而5G網絡是發展「智慧會展」的必要基礎建設。為了快人一步，會展落實開展安裝5G的基建工程，包括光纖、5G天線及5G無線基站。到了二○二○年，政府開始競投5G頻譜及發牌之時，會展中心內的5G網絡已經準備就緒，可即時投入服務。



另外，會展是首個使用思科 （Cisco） 高密度Wi-Fi網絡技術的會議展覽場館。Monica指，全新的高速Wi-Fi網絡已安裝完成，將會覆蓋超過一百三十萬平方呎，包括展覽廳、會議廳、大堂、餐廳、辦公室和所有公眾地方。將來更有意發展高級Wi-Fi網絡服務，可以為有特別要求的客戶提供個別服務，以滿足不同參展商的需求。



近年來，在會展舉辦的國際展覽和大型活動不斷增加，當中有不少價值不菲的展品，包括成千上萬的珠寶和收藏品。為確保會展安全，管理團隊兩年前展開保安系統的升級工程，包括大規模升級現有的閉路電視監察系統、智能卡門禁系統和保安控制室。當中使用了數碼高清技術及智能卡編碼技術，以加強保障，工程上月完成。



隨着科技發展進步，Monica直言會展亦會跟上時代的腳步，已計劃將來會投放十億港元，繼續進行內部維修保養及提升工作，例如提升防火設施和內部美化，務求維持「會展之都」及「亞洲最佳」的地位。



