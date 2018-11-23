忍巨痛苦練站立平衡 花三年學演戲劇 腦麻痺患者離方寸輪椅 舞進無垠戲劇世界

天生患有大腦麻痹症的無障礙劇團成員陳家樂，三年前不惜放棄坐輪椅的舒適，承受巨痛堅持站起來，日夜苦練平衡只為穩站台上演齣好戲。他心知這一切終有限期如今只求演好每個角色，任憑舞台引領他離開方寸輪椅，走進無垠的戲劇世界。



家樂兩歲時確診患有大腦麻痹症，影響到身體活動及肌肉協調能力，與枴杖相伴。直至六年前，因長年使用，導致肩膊出現勞損，醫生建議他長途外出時改用電動輪椅。三年前他放棄坐輪椅，決心向高難度挑戰，站立超過兩小時，也要參與「糊塗戲班」的劇作《惡童日記第三部曲——第三謊言》。



由於家樂慣性依賴輪椅，平日站立數分鐘已感到很疲憊，但形體戲劇對演員的體能有要求，即使是健全演員都不一定做得好，所以他自薦參加前，亦曾被導演陳文剛「恐嚇」未必做得到。



其中讓觀眾讚歎的一幕，是二十位演員連成一排，以身體扮成一部「活生生」可轉動的印刷廠機器。家樂猶記得，頭幕須跪坐一段長時間，再站起來繼續演出，令他的大腿到腳踝又痛又痹，更試過站不起來。那段時間他自覺演不好，甚至想過放棄。



成健全演員堅持動力



導演上前對他說因家樂的堅持，所以沒有放棄過他。這句話讓他重新得著前進的動力。後來另一位也想過棄演的健全女演員亦說，要不是看到家樂的堅持，她早就放棄了，教家樂驚訝不已。



首場演出完結後，有觀眾走到台前稱讚他，坦言若非導演點名提及，亦不會發現有演員行動不便。



當他真正跟舞台劇相遇，不止贏到外界的掌聲，更重要是找到堅持的理由，坦言很欣賞自己努力到現在。憑着一股「膽粗粗」的衝勁，家樂在戲劇世界找到屬於自己的舞台。去年和今年他兩度演出《天虹戰隊》。但今年遇到的多段插曲，如他於演出前一星期突然因心臟不適留院多天，令他莫明對戲劇人生有了更深感悟。



留院期間，遇到需要搶救的彌留病人，被醫生一度救回，但沒隔多久還是被死神接去，原來死亡這麼近。想趁現在仍能走得動，把握可以上台的時間。



月前《天》演出，該劇有句對白「當遇到難關，覺得想放棄的時候，只要閉起雙眼，堅持多一會，就能捱過去！」為家樂帶來無限勇氣 。



