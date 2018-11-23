﻿榮獲十多個獎項 AI演講教練 提升英語會話能力

Tale的研發者，香港大學工程系的學生劉潔盈、劉健鍵，以及來自香港科技大學的謝漢宗，年僅二十二歲，卻「諗頭」多多。劉潔盈認為，現今的香港教育制度忽略培養學生的演說技巧，加上大部份港人的母語並非英語，平日甚少開口使用英語，要他們以英語在職場或學校匯報，並非易事。現在坊間缺乏相關的專業培訓課程，故團隊萌生研發一款人工智能演說教練的念頭，致力利用創新科技影響教育、職場，讓用家可以進一步提升及改善自己的英語演講技巧。



分析演說影片 提改善方法



擁有良好的英語演說技巧，在學校或職場必定加分。坊間的演說課程少兼收費不菲，不少人都想找尋「親民」的學習途徑，來自港大和科大的三位工程系學生就製作人工智能演說教練「Tale」，用家只需上傳影片，系統會分析和評估演說表現，查找毛病和提出改善方法，協助他們提高演說技巧和自信。



劉潔盈續指，用家只需上傳演說影片至Tale雲端，系統就會從言語方面，例如用字習慣及文法、發音準確性、音速及音量作分析。然後，系統會提供一份報告，將用家的演講製成文本，再在每個範疇指出用家的毛病，提出改善建議，並為用家推薦相應影片示範等學習資源。透過不斷的鍛煉、改進、吸收，假以時日，用家就可以用流暢的英文演講。



除了言語，Tale更支援輔助語言方面，可以從用家臉部表情、姿態、肢體等動作分析用戶的演說表現。劉潔盈解釋指，輔助語言也是演說表現的重要一環，例如演講者雙手抱胸的動作，可能會展示出自信、「惡少少」的一面等，不過她指在輔助語言方面，Tale只會提供解讀分析，並不會提出強烈的改善建議，因為講者可能是有目的地在特定埸合展現某一面的形象。



Tale由初步概念至推出可應用的成果，只用了兩個多月，憑藉產品的創新性及實用性，在素有「亞太區資訊及通訊科技界奧斯卡」之稱的第十八屆亞太區資訊及通訊科技大獎中，力壓多個來自亞太區的頂尖學校團隊，奪得「學生－專上學生項目組別」大獎。順帶一提，香港代表隊在比賽中成績理想，受政府科技總監辦公室資助的二十二名學生及非政府組織代表共包辦了六個大獎及十三個優異獎。



冀獲注資改良系統



團隊坦言，為研制程式全程投入，樂此不疲地投資大量精力、時間，甚至有成員因為在研制過程要兼顧學業，以致自己經常睡眠不足，在宣佈他們得獎一刻，頓時覺得所有的付出，也是非常值得，同時非常感謝政府科技總監辦公室資助及安排﹑家人朋友的支持和體諒。現時團隊仍在不斷更新資料庫，冀增加更多的輔助語言分析。面對未來，他們表示會不斷更新改良系統，同時希望得到注資，以獲得更多的資源，將Tale推出市場。



記者：周偉乾 攝影：褚樂琪