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﻿九龍城大掃黃拘七內地女

2018-11-23 列印
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　　警方聯同入境處人員，在九龍城進行代號「GOALCHASER」掃黃行動，拘捕七名內地女子。

　　九龍城警區特別職務隊聯同入境處人員，前日下午二時許，突擊掩至土瓜灣道、新柳街及馬頭涌道等多個懷疑賣淫架步，以及一間酒店搜查，行動中共拘捕七名年齡由二十三至四十八歲雙程證女子，她們涉嫌「違反逗留條件」，並檢獲一批證物，有關案件及被捕女子等，稍後將轉交入境處跟進。
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