﻿東華明愛學院整裝﻿ ﻿爭「升呢」正名大學﻿

行政會議上月底通過恒生管理學院升格大學，正名為「香港恒生大學」，東華學院及明愛專上學院早前亦表明有意申請大學名銜。明愛則剛在本學年成功滿足一千五百名學士學生的人數要求，下步將提升研究實力，安排資深教員帶領新手進行研究，冀能盡快升格大學。



教育局於一五年公佈《成為私立大學的路線圖》，指明自資專上院校在申請大學名銜前，須符合四大準則，包括至少在三個學科範疇獲得評審資格；修讀學位課程的學生人數連續兩學年達至少一千五百人；展示若干程度的研究能力；以及取得香港學術及職業資歷評審局的院校評審資格，證明院校在管治及管理、財政可持續性、學術環境等方面已達大學水平。



涉獵多範疇課程



東華學院校長呂汝漢認為，東華學院主打醫療護理相關課程。學院近年積極開辦其他範疇的學士課程，如應用心理學、幼兒教育等，並就相關範疇舉辦圓桌會議、設立實驗室等。呂汝漢認為，新開辦的課程均有潛力成為符合評審資格的學科。



呂汝漢明言，學院內部已就升格大學制定時間表，期望可於明年上半年先就職業治療課程向評審局遞交評審申請，下半年起讓評審局到校進行評核，目標在未來四至五年內有至少三科獲評審資格，並於二○二三年正名為大學。呂汝漢不諱言，校舍空間不足相信是升格路上一大挑戰。目前學院位於何文田的校舍已經飽和，校方過去多次向政府爭取永久校舍，但為了應付短期需要，呂透露已物色一佔地二萬五千多呎的辦公室空間，會一直租用，直至獲批永久校舍。



同樣有意升格大學的明愛專上學院，早已表明冀成為本港首所天主教大學，命名為「聖方濟各大學」。校長麥建華表示，校方現時已鎖定三個學術範疇申請評審資格，分別為工商管理、社會科學和語文及通識，預計將於明年初向評審局遞交申請。



增資源領導研究



明愛專上學院修讀學士課程的學生人數，年前仍停留在約一千三百人水平，尚未達升格大學要求，惟麥建華指出，隨學院開辦愈來愈多學士課程，本學年的學士學生人數已經達標，學院於上學年亦擴充位於調景嶺的校舍，最多可容納五千名學生。



麥建華表示，學院會採取「舊帶新」的模式，由較富研究經驗的教學人員夥拍資歷較淺的人員進行研究，研究範疇亦會較專注，選取針對香港社會需要的題目，例如老齡化社會，可從護理、社區健康、公共政策等切入點研究。



麥建華笑言校方抱持平常心，升格日期須視乎評審局進度而定，指不管名稱是不是大學，課程都通過公開評審。



