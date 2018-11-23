「山竹」毀杏花邨啟示 碎石海堤難抵禦巨浪

超強颱風「天鴿」與「山竹」兩年內相繼襲港，廣泛地區嚴重水浸，令人驚覺本港海堤、建築等正受前所未有的考驗。《星島日報》訪問多名權威學者，探視本港海堤的選用、填海高度、排水系統及疾病預警等有何不足。結果揭示，若再不集合專家之力，亡羊補牢，再拖十年，後果不堪設想。



早前「山竹」於香港以南約一百公里掠過，為何杏花邨及將軍澳的災情特別嚴重？專研海港波浪的港大機械工程系教授周國榮及港大土木工程系教授關國雄認為，狹窄的鯉魚門海峽在颱風吹襲時造成瓶頸效應，海浪因瓶頸而堆高（pile up），造成巨浪，位於「頸口」的杏花邨首當其衝，無路可走的海浪再轉向將軍澳沿岸，嚴重破壞兩地。但面向太平洋的杏花邨及將軍澳，未有採用更有效阻止巨浪濺上岸邊的拱形海堤，僅以碎石防波堤保護，日後隨時每遇強颱風，都要失守。



海峽狹窄堆高海浪



為何杏花邨岸邊捲起高達十五米巨浪的情況，未於全港發生？周國榮分析，杏花邨位於東南沿岸，海浪並無外島阻擋，因颱風而引發的高能量「長波」，可從數百公里外的太平洋直接侵襲岸邊，能量不易被消散。關國雄教授則指出，長波到達岸邊後，浪高將會按沿海地形及海岸線變化而堆高，而鯉魚門海峽的海水通道明顯收窄，如吹東至東南颶風，大量海水推向維港時，將造成樽頸，堆高鯉魚門海峽的海水，位於「頸口」的杏花邨及鯉魚門首當其衝，當風向與海岸線成垂直線時，衝擊所釋出的能量更大。



此外，將軍澳對開海域的海灣形狀，更令災情延伸至當區。其彎狀地形，同樣不利海水疏散，令小西灣、杏花邨及將軍澳長期水浸。如風向突然轉南，長波更會衝向將軍澳海濱長廊。若按此分析，整個香港東南沿岸均有巨浪威脅。其中，鴨脷洲有機會成為下一個「杏花邨」；赤柱或是下一個「將軍澳」。



關國雄發現，無論是八十年代中落成的杏花邨，抑或是一三年對外開放的將軍澳海濱長廊，均使用以碎石堆積而成的穿孔海堤。他相信如杏花邨仿效屯門採用拱形海堤，可減輕災情。



須掌握更多海牀數據



前土力工程處處長陳健碩認為，在東龍洲附近海岸興建防波堤，有機輕微抵抗長波對杏花邨的破壞力，但這是一項大工程，成本不輕。周國榮坦言，不同海堤能如何防浪需要更多數據研究，但目前公眾討論海岸防浪基建時，單純以為加高海堤即可防浪，卻鮮有關注海牀深度、沿海地貌及海堤選用等因素，有很多問題也未能掌握，望以數據為基礎作出認真研究。



