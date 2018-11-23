率NASA團隊發現「生命隕石」港產女科學家誓解人類之謎

一名土生土長的香港女孩因迷戀「解剖外星人」影片，而立志成為太空科學家。待經歷艱辛留學生涯後，如願加入美國太空總署，近年更從兩塊外星隕石中，首度同時發現液態水及氨基酸，矢志解開上帝造人之謎：「生命從何而來？」



英國公開大學行星與太空科學部科研人員陳愷姍博士，二○一三年至二○一六年擔任美國太空總署（NASA）約翰遜航天中心研究員期間，帶領來自美國及日本共十三名科研人員，展開為期兩年半的隕石研究項目，結果在兩塊隕石內藏的鹽晶體中，首次同時發現液態水及可組成蛋白質的有機物質氨基酸，而兩者是生命不可缺少的物質。



受「解剖外星人」片段啟發



「生命隕石」首度被發現，被譽為探索外星生命的重要發現，有關研究報告今年一月在美國《科學進展》雜誌刊登。愷姍越洋接受《星島日報》獨家專訪，透露今天一切成果，竟源自一幕「解剖外星人」片段。片段聲稱是美國軍方於一九四七年羅茲威爾飛碟墜毀事件發生後拍攝，雖然後來有人指證造假，卻激發她對宇宙及生命由來的好奇心。



酷愛宇宙知識的愷姍，中學就讀於薄扶林嘉諾撒聖心書院，她形容當時成績不算理想，幸仍獲香港大學取錄，攻讀地球科學學系，畢業後轉往英國擔任大專院校助教，省吃儉用儲蓄升學費用，同時申請獎學金，最終得嘗所願，入讀心儀的英國帝國學院，其後完成博士學位。回顧今昔，表示達成夢想並不輕易，但認為挫折是人生歷練。



學有所成，愷姍不忘兒時夢想，毅然向美國太空總署約翰遜航天中心提交應徵函，結果通過考核成為研究員，其後帶領研究團隊發現「生命隕石」，及至前年功成身退，轉往英國公開大學，繼續探索太空和研究生命起源。



寄望港青堅持走科研路



近年本港着力推行知識型經濟和高科技產業，部份青年有意投身科研行業，愷姍寄語，香港社會的科學研究風氣尚欠理想，因此科研之路並不易走，但仍應堅持目標，勿因一時挫折氣餒。對於生命的起源，愷姍表示會努力追尋，雖然至今未有答案。更戲言生命之源和今年初夏初生的兒子情緒一般，都是摸不着頭腦的。



