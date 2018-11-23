  • 2018年11月23日 星期五
  • 18º
  • 69%
熱門： 浸大粉塵爆炸劉迺強病逝D＆G明德

日報新聞 > 港聞

落馬洲貨車自焚司機聞焦味始知

2018-11-23 列印
Previous Next

　　落馬洲近新田交匯處發生行駛中貨車起火事件，昨中午十二時許，五十一歲姓呂男子，駕駛一輛中型密斗貨車，沿粉嶺公路慢線向上水行駛，貨車駛至近新田交匯處時，司機表示突然聞到車頭有燒焦味，立即將車駛至路旁，但已見車頭着火焚燒，他立即棄車及報警。

　　消防員到場時，貨車已陷於火海，立即開喉迅速撲滅火警，無人受傷。初步調查懷疑因機件過熱，火警無可疑。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd