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恒大師生帳戶遭入侵Google一度癱瘓

2018-11-23 列印
■香港恒生大學全校師生的Gmail出現異常情況。
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　　香港恒生大學全校師生的Gmail電郵帳戶前日出現異常情況，連續向師生寄出垃圾電郵，系統更一度停止運作，Google Drive功能也一度受影響。Google稱，懷疑有黑客入侵校方的電郵戶口；香港恒生大學指，對事故深感抱歉，認為不應過度依賴Google。

　　香港恒生大學全校師生的Gmail電郵帳戶前晚七時許突然被停用，無法收發電郵；Google Drive功能也一度受到影響，學生不能存取文件、功課，事件擾攘至昨日早上約十一時半，所有Google帳戶才回復正常運作。

　　校方向學生交代的通告指，已聯絡香港及海外Google查詢事件，對方回覆稱懷疑校方的電郵戶口遭黑客入侵。校方指，不少師生均會使用Google Drive存取文件，擔心師生會受到影響， 呼籲各位老師同學互相幫忙，又指日後不應過度依賴Google，會檢討其他方案。

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