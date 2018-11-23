﻿民間藝術好手 百變紙紮

紙紮，對於很多香港人來說是一種禁忌，但「寶華扎作」的歐陽秉志（阿志）則視之為一門民間藝術，他所製作的紙紮作品，並非一般的別墅或傭人，而是融入現代元素，製作出滑板車、高達等，經他一雙巧手，為紙扎灌注藝術成份，「當每一件紙紮都是藝術品，每一件都獨一無二」，令紙紮不只是祭品，而是可以觀賞的藝術品。



「寶華扎作」店面平凡，招牌是白底配紅色標楷體寫成的「寶華扎作」四字，與兩旁的店舖大同小異，毫不張揚。甫進店內，一隻肥大的黃色花貓首先出來迎接客人，舖頭右面掛着三個大小不一、用竹篾編成的橢圓形半製成品，阿志說這是一個未能公開的藝術品。



紮過牙縫刷義肢



阿志是一個寡言的人，記者問一句，他答一句。他說，九七年時剛剛讀完設計畢業，未找到工作前便到父親的店裏幫忙「打雜」，自己動手做紙扎，他的第一個製成品是滑板車，雖然放了一段時間才賣出去，但他很有滿足感，「很深刻，因為是自己做的」。從此便與紙紮結上不解之緣。



他做過很多不同的紙紮，客人要求做甚麼，他便做甚麼，例如高跟鞋、潛水器材、手袋、電話、相機等等。也遇過有客人提出特殊要求，例如有次有人叫他做牙縫刷，因為死者生前着重清潔，經常使用；又曾有客人說先人報夢說一直使用的義肢不見了，要再做一隻給他；有一位媽媽說自己的女兒生前經常抱着兩隻猴子睡覺，叫他做兩隻一模一樣的，好讓女兒在另一個世界也能睡得酣甜。



然而自己用心做成的紙扎，放進火爐，被火舌一吞，盡化灰燼，難道不覺得可惜？阿志淡然說：「不可惜，因為有人需要。它只是被寄去另一個世界，並非消失，就像寄郵件去外國一樣。」能看得如此雲淡風輕，皆因他不把紙紮視之為祭品，而是藝術品。藝術品沒有禁忌，紙紮也不一定要與死亡扣上關係。



訪問期間，阿志的太太進來，在她與記者侃侃而談之時，阿志便安靜地坐在一旁，有時整理筆掃，有時找找相片，偶爾才搭上幾句。阿志的太太說去年中秋節，維園花燈會上展出的「旗袍燈籠」便出自阿志之手，大會要求突出東方女性的線條，而竹篾是很難做到胸型及臀部那玲瓏浮凸的效果，阿志足足花了三個月去做。



曾為藝術家製作展品



然而百無禁忌的阿志也有不知所措的時候。有一次有人來舖頭，想叫阿志做一個男性生殖器官，那人說時尷尬，阿志亦覺得自己被「整蠱」，後來知道他是藝術家，想要生殖器官作展出，才答應他的請求。阿志坦言做生殖器官時，就像在做一件「不見得光的事」，「打開門做生意，有人進來光顧，就馬上找個盒擋着它；把它晾乾時，就將它放在一些盒的旁邊，隱蔽些。」



來到訪問的尾聲，阿志突然拿出一個未完成的紙扎，外形十分抽象，由三個組件拼砌而成。他說這是一個燈罩。說時左手拿着長竹蔑，右手拿着鎅刀，利落地從中間切開，將竹篾一分為二、二分為四，直至竹篾夠軟，可以彎曲。他拿起其中一條，左扭右彎，東拼西揍，專注的眼神裏是飛快運轉的思緒。這是專屬於他的世界。



記者：黃桂桂 攝影：蘇正謙