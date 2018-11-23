﻿張建宗指將推十億助長者﻿ ﻿樂齡科技展推380產品﻿

本港人口老化趨勢持續，但長者使用創新科技產品的普及性，卻落後於歐美以至日、台等地。樂齡科技博覽暨高峰會昨天起一連四日在灣仔會議展覽中心舉行，當中有智能家居系統可收集長者的生活數據，推測他們的健康變化，以適切提供所需治療。



今次展覽有近一百三十個參展單位，展出近三百八十件與長者有關的產品，部份由歐美、日、台等地研發，也有由本港研究團隊研發出產的。展覽設有「智能安全家居體驗館」，介紹透過輔助科技工具和智能安全家居系統，收集長者的生活數據，從而推測長者健康狀況的變化；亦有「頤養適食專區」，為長者及有吞嚥困難人士提供食物試食；以及「樂齡科技器材租賃體驗館」，展示參考日本相關服務的管理流程。



出席開幕禮的政務司長張建宗表示，政府的十億元「樂齡及康復創科應用基金」將於下月三日正式推出，以資助機構購入所需的智能產品，為長者提供更好的服務。



盼多引入外國長者產品



資助展覽主辦機構之一的社聯主席陳智思指，基金供不同機構申請，期望有更多本地供應商研發和提供老人科技產品和服務。他又說，本港在人口老化問題的準備不足，希望引進外國的老人科技產品和服務。



另外，勞福局局長羅致光在「樂齡科技博覽暨高峰會」演講時指，未來長期護理需求可能較現時多三至四倍，但現時護理員人手不足，加上勞動人口將在二○二三年開始下降，情況令人擔心；認為除了引入外勞，短期內沒有其他解決辦法。他又指，本港目前八十五歲或以上的人口達十八萬，二○四七年料會增加至近七十萬。



