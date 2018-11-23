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天氣持續轉涼 今最低氣溫18度

2018-11-23 列印
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　　受季候風影響，本港氣溫顯著轉涼，天文台昨早錄得市區氣溫僅十八點八度，是入冬以來之最低紀錄。預測今日最低氣溫為十八度。

　　天文台指出，昨天本港清涼，其中大帽山錄得最低氣溫只有八點八度，昂坪及大老山則十二度。天文台預計，今日天氣仍會顯著較涼及乾燥，最低氣溫為十八度，而高氣溫約二十三度，未來一兩日大致天晴及乾燥，下周初漸轉多雲有雨。

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