﻿明德六年虧損兩億﻿ ﻿停收新生逐步停運﻿

多年面對收生不足，陷入財困，全校僅兩百名學生的明德學院，決定明年九月起停止招生，學生可選擇留校直至畢業、轉校到香港大學專業進修學院（HKU SPACE）其他屬校或退學。HKU SPACE強調明德停招不影響運作，亦正物色策略夥伴，教育局則尊重校方決定。



創校六年累計虧損近兩億元，明德學院終不敵嚴重財困。《星島日報》取得校長李經文在八月向校友發出的內部電郵，證實明德學院因與保良局合辦職業導向課程告吹，加上適齡人口下降，管理層決定在一九/二○學年起停止招生，但強調明德仍會繼續運作，直至全部學生畢業為止。據悉，校方在開學前內部通知學生停辦消息，對外卻從未發佈消息，直到專為報讀聯招以外課程而設的自資專上課程電子預先報名平台（E-APP）日前更新，明德學院已不在參與院校之列，始露出端倪。



明德學院去年只有三十四名一年級生入讀，有學生透露今年入讀新生更少，而現時明德全校約有二百名學生。不少師生對明德停招消息不知情，有二年級生坦言自己從未查閱學校電郵，不清楚事件，另一名四年級生李同學更反問記者詳情，並稱開學以來，從未聽聞師生談論此事。今學年起在明德任教的兼職講師陳先生，亦稱校方無特別向他交代。



運作至所有學生畢業



不過，修讀文學士（主修語言及傳意）四年級生鄭同學，稱三個月前收到校方發給全體學生的電郵，指他們可選擇原校繼續升學、轉校至HKU SPACE屬下的港大附屬學院或國際學院，或在八月中前辦理退學，開學前亦安排兩場簡介會交代安排。他坦言一六年入學時已對HKU SPACE接管明德感不樂觀，對保良局入主亦不抱期待，形容對自資院校辦學已失信心。



鄭同學又認為，明德學生不慣於查閱學校電郵，管理層亦鮮與學生直接對話，「我估計只約四成人真正知情。」就讀文學士三年級的陳同學也直言，校方雖沒有要求學生「守秘密」，但學生多秘而不宣。



HKU SPACE發言人前日證實，明德學院明年起停止招生，但強調教學如常，一切不受影響，同時正積極物色策略夥伴，推動長遠發展。換言之，明德學院若覓不到白武士，或在二一/二二學年正式結束營辦，成為本港首所根據《專上學院條例》註冊、最終倒閉的認可專上學院。



教育局回應指，已知悉明德學院決定明年停止招生，強調尊重校方就院校發展前路的決定，同時接獲香港大學提出申請，建議明德在一九學年起繼續使用部份薄扶林校舍，直至全部學生畢業為止。



當局續指，現時並無其他院校反映有停止運作的打算，重申自資專上院校自負盈虧，在學術及行政享有高度自主。



