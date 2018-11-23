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老鼠從天降　橫臥飯碗中

2018-11-23 列印
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　　本港鼠患問題嚴重，有網民表示中午時段在連鎖快餐店用膳期間，嚇然聽到鄰桌的中年女子尖叫，他上前查問驚見一隻老鼠橫臥飯碗中（見圖）。網民見狀馬上拍下照片，在社交群組「巴打絲打」分享指「跌隻好可愛比卡蕉落嚟」。尖叫聲驚動店舖女經理，她即時收起食物。照片不足一小時已有逾千個讚好，驚訝等回應。不少網民對事件感到嘩然，直斥鼠患嚴重，隨處可見老鼠。

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