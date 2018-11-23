  • 2018年11月23日 星期五
  • 18º
  • 69%
熱門： 浸大粉塵爆炸劉迺強病逝D＆G明德

日報新聞 > 港聞

﻿《星島》X教育局 升中家長講座

2018-11-23 列印
■《星島》X教育局 升中家長講座
Previous Next

　　子女快將升中，踏入人生新里程，作為家長應如何配合？

　　今年《星島日報》繼續與教育局合辦升中講座，主題為「睿智選校育成才」升中家長講座，為家長提供優質實用的選校資訊。講座將於二○一八年十二月五日於聖公會鄧肇堅中學舉行，邀得教育局代表介紹「2017/2019中學學位分配辦法」，又有中學校長分享家校合作助子女成長及選校之道，亦會即席解答疑難。講座現已接受登記，即日至十一月二十八日在「頭條Jetso」App即可登記，最多兩人可獲邀入場！你亦可即將姓名及聯絡電話電郵至marketing@singtao.com登記。名額有限，立即行動啦！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd